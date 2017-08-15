В Краснодаре из-за ремонта путей изменят маршруты движения трамваев

С 16 по 21 августа по вечерам изменится график маршрутов № 2, 3, 6, 7, 11, 15, 21.

Ремонтировать будут трамвайные пути на перекрестке улиц Коммунаров и Горького.

Трамваи маршрута №11 с 17 по 21 августа будут следовать без заезда на ж/д вокзал Краснодар-1 по улице Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской дамбе, Горького, и далее — в Юбилейный микрорайон. После 21:30 из Юбилейного микрорайона трамваи маршрута №11 проследуют в Западное депо.

Трамваи маршрутов №3 и №7 от Западного депо и №6 из Юбилейного микрорайона после 21:00 будут следовать до остановки «Улица Пашковская» с разворотом на перекрестке улиц Кирова и Горького.

Трамваи маршрута №15 после 20:00 от улицы Солнечной будут следовать без заезда на ж/д вокзал Краснодар-1 по улицам Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской дамбе, Горького, и далее — в Западное депо.

Трамваи маршрута №21 после 21:30 из Юбилейного микрорайона будут ехать в Западное депо.

Изменится время отправления последних рейсов трамваев от конечных остановок, сообщает пресс-служба Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Расписания отправления последних рейсов можно увидеть на сайте МУП «КТТУ».

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