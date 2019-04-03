В Краснодаре из-за ремонта сократят маршруты нескольких трамваев

С 4 до 7 апреля в вечернее время проведут капитальный ремонт трамвайного полотна на пересечении улиц Каляева и Алма-Атинской.

В связи с этим изменят схему движения маршрутов № 6, 11 и 21, которые будут курсировать после 21:00.

Трамваи маршрута № 6 после 21:15 будут следовать от улицы Димитрова до Западного депо.

Трамваи маршрута № 11 после 21.25 от вокзала отправятся в Западное депо.

Трамваи маршрута № 21 после 21:05 будут следовать от улицы Солнечной в Западное депо, сообщает пресс-службы мэрии Краснодара.