В Краснодаре из-за ремонта Тургеневского моста закроют две дорожные полосы

В ночь с 17 на 18 января в краевой столице начали ремонт второй половины Тургеневского моста.

Об этом написал помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook. По его словам, всю ночь строители переносили знаки, рисовали разметку и готовились к работам. В связи с этим закроют две полосы на выезд из Краснодара.

«На левой половине моста завершены все запланированные работы, выполнена асфальтировка после замены деформационных швов. Ее откроют для движения в двух направлениях», — рассказал директор МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов.

Выполнить все работы и полностью восстановить движение на Тургеневском мосту по всей ширине проезжей части планируют к концу января, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работы по замене деформационных швов на мосту начались 2 января. Движение на Тургеневском мосту в Краснодаре регулируют сотрудники ДПС.

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