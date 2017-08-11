В Краснодаре из-за ремонта временно закроют участок Садового моста

Ограничения транспорта будут действовать с 15 августа.

Движение закроют на одной из проезжих частей моста на улице Садовой, по которой автомобили следуют от Промышленной в сторону МОПР. На другой проезжей части организуют двустороннее движение от улицы МОПР к Промышленной.

В городском департаменте транспорта и организации дорожного движения пояснили, что ограничения связаны с проведением ремонта. Рабочие обновят дорожное полотно, отремонтируют температурные швы, тротуары, а также фрагменты конструкций моста.

По данным ведомства, в сентябре на путепроводе на улице Садовой запланировано полное ограничение движения машин по двум проезжим частям и трамваев. Это необходимо для продолжения ремонта моста, а также обновления рельсов.

Об изменениях и ограничениях движения автомобилей по Садовому путепроводу горожан будут информировать дополнительно, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Вернуться на ленту

Источник