В Краснодаре из-за ремонта закрыли кольцо на Красных Партизан и Тургенева

Дорожники 29 июня обновляют инженерные сети и ливневый коллектор, а также монтируют колодцы на одном из самых оживленных перекрестков города.

Бригады будут работать и днем, и ночью, поэтому планируют уложиться в три дня. Откроют кольцо ранним утром 2 июля. Водителям 30 июня и 1 июля придется искать пути объезда.

«Можно будет пользоваться объездом по Гагарина, Котовского и Воровского. С другой стороны — по Артиллерийской, Бабушкина и Северной», — пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

Для удобства водителей установили дорожные знаки.

Объезжать кольцо придется и автобусу № 10. Общественный транспорт будет следовать в восточном направлении по улицам Красных Партизан, Воровского, Бабушкина, Котовского, Гаврилова, Красной и далее по маршруту. Изменится движение и в западном направлении.

В целом завершить капитальный ремонт улицы Тургенева планируют к 1 октября.

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