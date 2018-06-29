В Краснодаре из-за ремонта закрыли кольцо на Красных Партизан и Тургенева

Дорожники 29 июня обновляют инженерные сети и ливневый коллектор, а также монтируют колодцы на одном из самых оживленных перекрестков города.
Бригады будут работать и днем, и ночью, поэтому планируют уложиться в три дня. Откроют кольцо ранним утром 2 июля. Водителям 30 июня и 1 июля придется искать пути объезда.
«Можно будет пользоваться объездом по Гагарина, Котовского и Воровского. С другой стороны — по Артиллерийской, Бабушкина и Северной», — пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.
Для удобства водителей установили дорожные знаки.
Объезжать кольцо придется и автобусу № 10. Общественный транспорт будет следовать в восточном направлении по улицам Красных Партизан, Воровского, Бабушкина, Котовского, Гаврилова, Красной и далее по маршруту. Изменится движение и в западном направлении.
В целом завершить капитальный ремонт улицы Тургенева планируют к 1 октября.
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Ремонт дорог в Краснодаре
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