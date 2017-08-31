В Краснодаре из-за сообщения о бомбе в аэропорту на вылет задержали четыре рейса

В 21:40 международный аэропорт Краснодар начал работу в штатном режиме.

По состоянию на 22:00 задержано четыре рейса: два в Москву, по одному — в Санкт-Петербург и Ижевск. С пассажирами работают представители авиакомпаний.

Ранее в аэропорт Краснодар от дежурных служб транспортной полиции поступила информация о возможном минировании аэровокзала. В 20:56 проведена эвакуация пассажиров. В результате проверки аэровокзала оперативными службами посторонних предметов не обнаружено, сообщили интернет-порталу «Кубань 24», в пресс-службе «Базэл Аэро».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в соцсетях вечером 31 августа сообщили об эвакуации в аэропорту Краснодара, однако полиция опровергла эту информацию.

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