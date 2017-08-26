В Краснодаре из-за траура отменили концерт в честь Дня велосипедиста

Велозаезд, который стартует с Театральной площади, состоится по плану.

«В связи с объявленным в крае трауром, концертная программа отменяется полностью», — сообщили организаторы мероприятия на своей странице в «Вконтакте».

В 19:00 от Театральной площади стартует велопарад. Участникам предстоит проехать по улице Красной, затем повернуть на улице Офицерской, проехать по нечетной стороне улицы Красной до Буденного, проследовать по Рашпилевской, Советской, Постовой, Суворова, Захарова, Красноармейской и снова вернуться на Театральную площадь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 26 августа объявили днем траура. Такое решение принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в связи с гибелью людей в результате ДТП с автобусом в Темрюкском районе.

На Театральной площади Краснодара должен был пройти концерт, посвященный празднованию Дня Государственного флага России и Дню велосипедиста.

Вернуться на ленту

Источник