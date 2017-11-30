В Краснодаре из-за утечки на теплотрассе без отопления остались 5 тыс. человек

Авария произошла 30 ноября на подземной теплотрассе диаметром 320 мм на 2-ом проезде Айвазовского.

В результате была прекращена подача теплоносителя и горячей воды в десять многоквартирных жилых домов с населением около 5 тыс. человек на улицах Бургасской, Стасова, а также на 2-ом проезде Айвазовского, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Социально значимые объекты в зону отключения не попали. Работы по ликвидации аварии выполняет аварийная бригада АО «Краснодартеплосеть». Задействованы десять человек и шесть единиц техники. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Вернуться на ленту

Источник