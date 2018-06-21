В Краснодаре из жилой многоэтажки выпал мужчина

Это произошло вечером 20 июня в одном из многоэтажных домов на улице Черкасской.

По предварительным данным, мужчина арендовал квартиру на одном из верхних этажей дома. Местные жители около 22:00 заметили тело возле многоэтажки и вызвали полицию и скорую помощь. Приехавшие медики зафиксировали смерть. Тело осмотрели, на нем обнаружили признаки, характерные при падении с высоты. Личность погибшего установлена, это 63-летний житель Краснодарского края.

«По факту произошедшего проводят доследственную проверку, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливают обстоятельства случившегося», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

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