В Краснодаре изменили маршрут нескольких трамваев и троллейбусов

Схема движения трамваев маршрута № 5 и 9 и троллейбусов маршрута № 7 временно изменилась из-за отключения электроэнергии.

С 16:08 2 июля трамваи № 5 начали ходить по улице Бершанской до конечной остановки 8 Марта и обратно, трамваи № 9 — по маршруту от улицы Трамвайной до остановки на улице Тюляева.

Троллейбусы № 7 будет ходить по 12-му маршруту до улицы Благоева, сообщается на сайте администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 2 июля из-за отключения электроэнергии встали несколько трамваев и троллейбусов.

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