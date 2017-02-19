В Краснодаре изменили маршруты трамваев № 3 и № 7

В Краснодаре с 12:00 19 февраля изменили маршруты трамваев №№ 3 и 7.

Они изменены, начиная с улицы Каляева при движении в сторону Славянского микрорайона. Вагоны трамваев теперь будут идти на конечную остановку в Юбилейном микрорайоне, вместо Славянского.

Изменения в движении связаны с ремонтными работами на участке между улицами Славянской и Толбухина по ликвидации порыва водопровода, пояснили в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении.

Специалисты ОАО «Краснодарводоканал» сейчас проводят работы по ликвидации порыва. Их будут вести ускоренными темпами. Планируется, что к утру 20 февраля нормальный режим работы трамваев будет уже восстановлен.

Отключение потребителей Славянского микрорайона от водоснабжения в настоящее время не производится, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Источник