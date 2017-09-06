В Краснодаре изменили режим работы светофоров на двух перекрестках

В краевой столице с 6 сентября на двух перекрестках улицы Ставропольской увеличили длительность зеленого сигнала светофора.

Закрытие на время капитального ремонта большого участка улицы Новороссийской от улицы Васнецова до улицы Шевченко привело к увеличению заторов на улицах 2-й Пятилетки, Васнецова и Ялтинской.

После анализа дорожной обстановки на перекрестке улиц 2-й Пятилетки и Ставропольской при повороте направо (на улицу Ставропольскую) продолжительность зеленого сигнала увеличена на 15 секунд — с 20 до 35 секунд. На пересечении улиц Ставропольской и Шевченко в сторону Вишняковского сквера — на четыре секунды — с 48 до 52 секунд, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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