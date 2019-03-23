В Краснодаре изменился маршрут дежурного троллейбуса депо № 2

Путь следования дежурного троллейбуса в Фестивальный микрорайон и время его отправления от конечных пунктов изменяется с 23 марта.

Из восточного части города в Фестивальный микрорайон троллейбус будет следовать по улицам Северной, Тургенева, Гагарина, Герцена. Обратно, не заезжая на кольцо у бальнеолечебницы, — по улицам Атарбекова, Тургенева, Северной в депо № 2. Вечером добавляется рейс от троллейбусного депо № 2 до микрорайона Гидростроителей, откуда троллейбус отправится в Комсомольский микрорайон до улицы Тюляева.

Время отправления дежурного троллейбуса от конечных пунктов:

20:40 — от троллейбусного депо №2 до улицы Благоева;

21:00 — от улицы Благоева до микрорайона Комсомольского (улица Тюляева);

21:40 — от микрорайона Комсомольского до бальнеолечебницы (остановка «Улица Атарбекова»);

22:45 — от бальнеолечебницы до троллейбусного депо № 2»

23:34 — от троллейбусного депо № 2 до аэропорта через микрорайон Гидростроителей (23:50);

24:00 — от аэропорта до троллейбусного депо № 2;

0:20 — от троллейбусного депо № 2 до аэропорта через микрорайон Гидростроителей (0:35);

0:45 — от аэропорта до троллейбусного депо № 2;

3:50 — от троллейбусного депо № 2 до Комсомольского микрорайона (улица Тюляева);

4:00 — от микрорайона Комсомольского до аэропорта;

4:50 — от аэропорта до Комсомольского микрорайона (улица Тюляева);

5:30 — от микрорайона Комсомольского до бальнеолечебницы (остановка «Улица Атарбекова»);

6:25 — от бальнеолечебницы до троллейбусного депо № 2.

По ночам в Краснодаре работают два троллейбусных и четыре трамвайных дежурных маршрута. Они предназначены для развозки сотрудников предприятия, однако ими могут воспользоваться и жители города, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Подробнее с расписанием маршрутов можно ознакомиться здесь.