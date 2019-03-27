В Краснодаре изменится схема движения двух трамвайных маршрутов

Трамваи № 5 и 8 вечером 28 марта изменят маршрут из-за ремонта пути на Коммунаров.

Трамваи № 5 в вечернее время будут следовать с 22:40 от улицы Солнечной по Садовой в Восточное депо. Последние вагоны отправятся по стандартному маршруту от улицы Евдокии Бершанской в 21:26, от Солнечной — в 22:17.

Трамваи № 8 в вечернее время будут следовать с 22:55 от Солнечной по Садовой в Восточное депо. Последние вагоны по стандартному маршруту будут следовать от Хладокомбината в 21:54, от Солнечной — в 22:31, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.