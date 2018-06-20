В Краснодаре изменится процедура проведения публичных слушаний

Проект поправок находится на рассмотрении в городской думе.

Изменить процедуру необходимо, чтобы в дальнейшем проводить слушания на муниципальном уровне по новым требованиям Градостроительного кодекса РФ. Поправки касаются состава участников и выбора мест для проведения публичных слушаний.

Теперь участниками слушаний могут стать только горожане, проживающие на территории, в отношении которой подготовлены изменения, или собственники недвижимости, распложенной на этой территории.

Общественники, которые не имеют права участвовать в слушаниях, смогут вносить письменные предложения по обсуждаемым вопросам.

Что касается места проведения слушаний, то теперь обсуждение будет проходить непосредственно на территории того сельского округа, который затрагивают проекты.

Раньше жителям станицы Елизаветинской или Старокорсунской приходилось приезжать на слушания в администрацию Прикубанского или Карасунского округов. После принятия изменений слушания будут проводиться в границах соответствующих сельских округов, сообщает пресс-служба администрации города.

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