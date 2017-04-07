В Краснодаре изменится схема движения автобусного маршрута № 93

В краснодарском микрорайоне Гидростроителей с 10 апреля маршрут автобуса № 93 улица Петра Метальникова — улица Благоева будет продлен до улицы имени Валерия Гассия.

«По просьбам жителей микрорайона мы провели работу с компанией-перевозчиком и внесли изменения в схему движения автобусов по 93-му маршруту. До настоящего времени они курсировали по так называемому малому кольцу, но за последние годы район разросся, и появилась потребность в продлении маршрута», — рассказал заместитель директора департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды Тимур Кушхов.

Теперь от улицы Мачуги автобус проследует по Игнатова, Трудовой Славы, Гидростроителей, Автолюбителей до конечной остановки — улицы имени Валерия Гассия. В обратном направлении — по Автолюбителей, Трудовой Славы, Благоева, Мачуги и далее по маршруту без изменений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре с 5 апреля прекратили движение автобусов по маршруту № 12. А с 17 апреля изменится маршрут автобусов № 37 улица имени Валерия Гассия — Кооперативный рынок. Теперь автобус будет заезжать на вокзал Краснодар-1.

Источник