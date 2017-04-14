В Краснодаре изменится стоимость вывоза мусора

В Краснодаре с 15 апреля изменится стоимость вывоза мусора. В нее в том числе войдут расходы на возмещение негативного воздействия на природу.

Раньше такой статьи в общем тарифе не было, однако федеральный закон требует платить за ущерб окружающей среде. Также изменилась и схема начисления. Если раньше стоимость рассчитывали в зависимости от площади жилья, то теперь это будут делать по нормативу на каждого прописанного в квартире или доме человека.

Специалисты отмечают, что в среднем рост тарифа не превысит 1%. В некоторых случаях он, наоборот, понизится. Например, если в квартире площадью 60 кв. м прописаны три человека, то оплата вырастет на 38 рублей, в частном доме такой же площади и с таким же количеством людей — чуть больше, чем на 35 рублей. Одинокий жилец квартиры площадью в 33 кв. м станет платить меньше, чем раньше.

С 1 января в силу вступил новый федеральный закон о ТБО. Теперь за сбор и утилизацию мусора должен отвечать региональный оператор, который заключает договор с властями субъекта России. Вывоз отходов из муниципалитетов будет осуществляться на лицензированный полигон. Он расположен в районе хутора Копанского. Эта территория, заявили эксперты, отвечает всем требованиям закона и включена в государственный реестр, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в декабре 2016 года ОАО «Мусороуборочная компания» стала единым региональным оператором по вывозу мусора, в зону ее ответственности вошли Краснодар и Динской район.

Изменение стоимости оплаты за вывоз ТБО:

Трое прописанных

квартира 60 кв. м — +38 рублей (на 0,9% больше)

домовладение 60 кв. м — +35,45 рублей (на 0,7% больше)

Один прописанный

квартира 33 кв. м — -28 рублей (на 0,2% меньше)

Источник