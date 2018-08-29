В Краснодаре изменят движение автобусов № 67 и 31

Изменения вступят в силу 8 сентября.

Они коснутся схемы движения автобусов № 67 Кооперативный рынок — улица 3-я Целиноградская и № 31 Торговый комплекс «Лента» — улица Конгрессная.

«Мы ведем постоянную работу по корректировке городских маршрутов, чтобы выработать наиболее оптимальную и востребованную пассажирами схему их движения. В частности, для удобства жителей Молодежного микрорайона оптимизируют маршрут автобуса № 67, который теперь будет перевозить пассажиров в прямом и обратном направлениях по одним и тем же улицам», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Движение автобусов по маршруту № 67 будет осуществляться в прямом и обратном направлениях по улице имени Дзержинского — без заезда на Кореновскую и Покрышкина.

При этом скорректировано движение автобусов маршрута № 31 Торговый комплекс «Лента» — улица Конгрессная, обслуживающего жителей поселка имени маршала Г. К. Жукова. Новая схема движения организована по Кореновской и Покрышкина с конечной остановкой на Покрышкина, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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