В Краснодаре изменят движение транспорта на улице Уральской

Ограничения будут действовать с 29 марта по 30 апреля.

«Изменение движения транспорта на этом участке направлено на снижение аварийности и уменьшение числа заторовых ситуаций. Основная цель — организация въезда в город со стороны поселка Новознаменского по двум полосам. Сейчас въезд в город осуществляется по одной полосе. Кроме того, перенесут разворот транспортного потока ближе к Восточному обходу, это позволит значительно улучшить транспортную ситуацию на этом загруженном участке улично-дорожной сети города», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

На время проведения работ на участке улицы Уральской от улицы 1 Мая до Восточного обхода будет ограничено движение транспорта по одной полосе.

Дорожные работы выполняет подрядная организация «ДСУ-1». Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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