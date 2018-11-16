В Краснодаре изменят маршрут автобуса № 114А

Схема движения Кооперативный рынок — поселок Дорожный изменится с 24 ноября.

Изменение маршрута вводят для улучшения качества обслуживания пассажиров из станицы Старокорсунской и поселка Дорожного. С просьбой о сокращении пути обратились сами жители.

В пригородном транспорте стоимость проезда зависит от расстояния. Большинство пользующихся этим маршрутом жителей решило, что им будет удобнее добираться только до Краснодарской ТЭЦ, но при этом платить меньше, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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