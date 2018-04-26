В Краснодаре изменят маршрут движения автобуса № 90

Связано это с отменой маршрута № 99.

«Для того, чтобы не допустить ухудшения транспортного обслуживания жителей Юбилейного микрорайона и сохранить прямое сообщение микрорайона с ТРЦ «Семь звезд», будет внесено изменение в схему движения маршрута № 90», — сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства города Владимир Анфиногенов.

По его словам, это связано с отказом перевозчика от работы на маршруте № 99 «Комсомольский микрорайон — Юбилейный микрорайон».

Автобус № 90 будет выполнять рейсы по аналогичному маршруту. Изменения вступят в силу 6 мая.

При движении из Комсомольского микрорайона автобус будет ехать от остановочного пункта «1 Мая» по улицам Сормовской, Уральской, Тюляева, Лизы Чайкиной, Новороссийской, Северной, Академика Трубилина, Алма-Атинской, 70-летия Октября и проспекту Чекистов.

В обратном направлении по маршруту: проспект Чекистов, улица 70-летия Октября, Алма-Атинская, Академика Трубилина, Северная, Ялтинская, Уральская, Лизы Чайкиной, Сормовская, Тюляева, Уральская, Сормовская, остановочный пункт «1 Мая», сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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