В Краснодаре изменят маршруты автобусов № 56 и 29

Схемы движения общественного транспорта будут скорректированы с 19 ноября.

Автобус № 56 будет следовать от остановки «Красная площадь» до музея «Россия — моя история» на улицу Конгрессную, затем вернется к «Красной площади» и через транспортную развязку на улице имени Петра Метальникова выедет на Московскую. Далее автобус поедет по Солнечной, Российской, Черкасской, Героев-Разведчиков, 40-летия Победы, Героя Владислава Посадского до торгового центра «Планета».

«Обновленный маршрут разработан для обеспечения транспортной доступности регионального исторического мультимедийного парка. Маршрут прорабатывался с учетом данных анализа пассажиропотоков, а также пожеланий жителей и гостей кубанской столицы», — сказал заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

Такая схема движения позволит обеспечить транспортное сообщение нового музея с крупным остановочным пунктом «Красная площадь», через который проходят один троллейбусный и 16 автобусных маршрутов. Также пассажиры смогут пересесть на трамваи в районе Солнечной и Московской. На автобусе можно будет добраться в Восточно-Кругликовский микрорайон.

Ходить автобусы № 56 будут с 6:00 до 22:15 со средним интервалом движения 20 минут в часы пик.

Автобусы № 29, которые курсируют по маршруту «Поселок Колосистый — Центральный колхозный рынок», теперь будут заезжать в «Немецкую деревню» в прямом и обратном направлениях, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее автобус № 56 ходил от музея «Россия — моя история» до «Немецкой деревни».

В Краснодаре 4 ноября открылся 19-й в стране исторический парк «Россия — моя история».

Фоторепортаж с открытия исторического парка «Россия — моя история» в Краснодаре смотрите здесь.

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