В Краснодаре изменят маршруты двух автобусов и троллейбуса № 8

Новые схемы маршрутов заработают с 1 сентября.

Это сделают в целях улучшения транспортного обслуживания населения.

Маршрут троллейбуса № 8 «Краснодар-1 — ЮМР» будет продлен. По улице имени 70-летия Октября троллейбус будет доходить до остановки «Думенко» и разворачиваться на кольце, где пересекаются улицы 70-летия Октября и Алма-Атинская.

Автобус № 44 «КМР — а/в «Южный»» станет курсировать по улице Старокубанской и Ставропольской. При движении из Комсомольского микрорайона исключили участок по улицам Селезнева и 2-й Пятилетки.

Автобус № 46, который следует от ЦКР до поселка Плодородного, будет заезжать в поселок «Вишневый сад», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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