В Краснодаре изменят маршруты троллейбусов и автобусов из-за забега

В центре города 1 октября ориентировочно с 11:00 до 12:00 будет на непродолжительное время приостановлено движение всех видов транспорта по улице Красной от Буденного до Офицерской.

Троллейбусы № 9 будут идти от автовокзала «Южный» до ЦКР и обратно с разворотом по Северной, Рашпилевской, Калинина. От Бальнеолечебницы транспорт развернется у кинотеатра «Аврора» по улице Офицерской и шоссе Нефтяников.

Троллейбусы №11 от Восточно-Кругликовской и № 13 от Благоева после Северных мостов будут поворачивать на Корницкого и идти на разворот до стадиона «Кубань».

Троллейбусы № 12 от Благоева, № 21 от Круговой, № 31 от ж/д вокзала Краснодар-1 будут следовать до ЦКР с разворотом на Северной, Рашпилевской, Калинина и обратно по своим маршрутам. Движение троллейбусов № 21 и № 31 от Краевой клинической больницы № 1 будет приостановлено до окончания забега.

Автобусы № 2Е будут следовать от ж/д вокзала Краснодар-1 до троллейбусного депо № 1 по Октябрьской, Северной, Тургенева. От депо № 1 — по Дзержинского, Офицерской, шоссе Нефтяников, Лузана, Стахановской, Тургенева, Северной, Октябрьской.

Автобусы № 2 и № 14 от Бальнеолечебницы пойдут по своим маршрутам до ТЦ «Галерея Краснодар», развернутся на Северной, Рашпилевской, Калинина и проследуют обратно на Фестивальный.

Автобусы № 2 от Благоева, № 10 и № 14 из Комсомольского микрорайона будут идти по Северной, Красноармейской, Хакурате, Седина и обратно по своим маршрутам.

Автобусы № 10 из поселка 1-е отделение учхоза «Кубань» проследуют на разворот до кольца на перекрестке улиц Красных Партизан и Аэродромной и обратно по маршруту.

Автобусы № 52 от Петра Метальникова и № 96 от Горпсихбольницы пойдут на разворот до кольца на перекрестке Ростовского шоссе и Офицерской, обратно — по своим маршрутам. Движение автобусов № 52 от улицы Академика Трубилина будет приостановлено до окончания забега.

Автобусы № 154А от перекрестка Ростовского шоссе и Офицерской будут следовать до конечной остановки на улице Гаврилова по Коммунаров в обоих направлениях.

Возможны кратковременные приостановки движения трамваев через перекресток Красной и Горького и троллейбусов через Красную и Мира, сообщает пресс-служба КТТУ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», забег «Пять фонтанов» на 10 км пройдет 1 октября. Он стартует на Театральной площади.

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