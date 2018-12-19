В Краснодаре изменят порядок предоставления компенсаций за питание в школах

Новый порядок предоставления соцподдержки из муниципального бюджета за питание детей будет применяться с 1 января 2019 года.

Стоимость питания школьников и все связанные с ним льготы в 2019 году сохранятся. При этом сам механизм станет более прозрачным, прежде всего для родителей.

Как подчеркнул директор департамента образования Алексей Некрасов, завтраки для учащихся поставляют предприятия школьного питания. Стоимость одного завтрака в день для учеников первых-пятых классов составляет 67 рублей 50 копеек, шестых-одиннадцатых — 77 рублей 50 копеек. Из них муниципалитет в виде меры социальной поддержки компенсирует родителям 10 рублей 50 копеек.

С 1 января родители будут вносить ежемесячно плату на расчетные счета предприятий школьного питания за фактически оказанную услугу. При этом частичную компенсацию стоимости питания родителям будут зачислять один раз в квартал на указанный личный расчетный счет в банке — из расчета 10 рублей 50 копеек, умноженные на количество полученных и оплаченных за квартал завтраков.

Как уточнил Алексей Некрасов, с 1 января родителям не придется оплачивать накрытие столов — этим займутся сотрудники школ.

Для детей из малообеспеченных семей при предоставлении соответствующих документов дополнительно будет осуществляться компенсационная выплата к стоимости завтрака из городского бюджета в размере 15 рублей в день. Для этой категории семей мера соцподдержки за один полученный школьный завтрак составит 25 рублей 50 копеек.

Для организации нового порядка предоставления соцподдержки родителям необходимо написать и передать в бухгалтерию школы заявление с указанием расчетного счета одного из родителей, открытого в любом банке.

В департаменте образования также добавили, что в 2019 году в школах Краснодара продолжат действовать льготы на питание отдельных категорий учащихся, порядок их предоставления останется прежним. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, продолжат получать питание в школах бесплатно.

Продолжит действовать мера социальной поддержки из краевого бюджета для многодетных семей — дополнительно к муниципальным 10 рублей 50 копеек за один завтрак они получат еще 10 рублей из краевого бюджета. Порядок предоставления этой краевой льготы в 2019-м останется прежним, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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