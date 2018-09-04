В Краснодаре изменят проект долгостроя на улице Черкасской для привлечения инвестора

О достройке этого дома говорили во время приема граждан, который провел глава города Евгений Первышов.

Двухподъездный 20-этажный жилой дом на улице Черкасской, 58/2 начали строить в 2013 году. В 2015 году его возведение было остановлено на уровне десятого этажа. В ЖСК «Черкасский» приобретено около 300 квартир.

Представитель инициативной группы дольщиков долгостроя на улице Черкасской, 58/2 Юлия Звягинцева обратилась с просьбой помочь решить ряд вопросов, связанных с привлечением на объект нового инвестора. Дольщики предлагают рассмотреть возможность изменения параметров строительства жилого комплекса, чтобы повысить его привлекательность.

«Важно, что вы сами также принимаете активное участие в решении вопросов завершения строительства дома, готовите предложения. Вашу инициативу обязательно рассмотрит департамент архитектуры, вынесем вопрос на обсуждение на градостроительном совете. Если возможность такая действительно есть — решение может быть принято положительно. В любом случае — задача, которую мы решаем совместно с администрацией Краснодарского края, прокуратурой — завершить все долгострои, чтобы все дольщики Краснодара получили жилье. В вашем случае также найдем способ и добьемся достройки дома», — сказал Евгений Первышов.

Во время приема граждан также обсудили вопросы выделения помещения для занятий силовыми видами спорта для взрослых тяжелоатлетов, помощи садоводческому товариществу в получении дополнительных электрических мощностей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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