В Краснодаре изменят схему движения на пересечении улиц Бабушкина и Аэродромной

С 29 апреля будет запрещен левый поворот с улицы Аэродромной на Бабушкина в сторону Тургенева.

«После того, как будет реализована новая схема движения, исчезнет возможность для массового нарушения ПДД, избыточного неоправданного перестроения автомобилей на перекрестке улиц Аэродромной и Бабушкина», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Он добавил, что это приведет к повышению средней скорости потока автомобилей и снижению нагрузки на перекресток в пиковые часы. Теперь проехать на улицы Бабушкина возможно со стороны Рылеева, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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