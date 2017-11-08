В Краснодаре изменят схему движения на улицах Передовой и Филатова

Изменения планируют ввести в районе пересечения улиц Северной — Школьной — Филатова и в районе табачной фабрики. Новая схема заработает в ночь с 10 на 11 ноября.

«Этот участок улично-дорожной сети города — в числе самых загруженных автомобильным транспортом, особенно в утренние и вечерние часы. Новая схема разработана совместно с ГИБДД и по оценке специалистов позволит уменьшить здесь заторовые ситуации», — сказал заместитель директора департамента транспорта и организации дорожного движения Владимир Архипов.

На улице Передовой на участке от улицы имени Филатова до Северной движение организуют в три полосы по направлению к улице Северной и по одной полосе от Северной (сейчас движение организовано по две полосы в каждую сторону). При этом из трех полос с левой и со средней будет разрешен поворот налево, на Северную, с правой будет действовать режим постоянно разрешенного поворота на Северный путепровод при движении в центр города.

По словам Архипова, эти изменения планируются, чтобы уменьшить пробки в районе табачной фабрики. Также с этой целью на перекрестке Северная — Передовая запретят разворот при движении к Северному путепроводу, а по улице Передовой со стороны МЖК выезд на Северную разрешат только налево или направо.

Что касается улицы имени Филатова, то на подъезде к перекрестку со Школьной по этой улице движение будет разрешено только налево на Школьную. Это должно улучшить дорожную ситуацию на перекрестке улиц Северной, Школьной Филатова, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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