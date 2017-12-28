В Краснодаре изменят схему движения трех автобусов

С 6 января 2018 года автобусы № 8, 45 и 65 пойдут по другому пути.

Изменения связаны с необходимостью разгрузить улицу Октябрьскую, перенаправить транспортные потоки на менее загруженную транспортную артерию — Кубанскую набережную, улучшить транспортное обслуживание жителей новых жилых массивов. Изменение в движении маршрута № 65 вызвано ремонтом улицы имени Тургенева и ее частичным закрытием.

Изменение маршрута муниципальных автобусов № 8, 45 и 65 — один из этапов в работе по улучшению транспортного обслуживания горожан.

Автобусы пойдут по следующим схемам:

№ 8 (Автовокзал «Южный» — поселок 1-го отделения учхоза «Кубань») в прямом направлении: от улицы имени Академика Трубилина по улицам Калинина, Каляева, Кожевенной, Кубанской набережной, Оранжерейной, Индустриальной до автовокзала «Южный». В обратном направлении: от автовокзала «Южный» по улицам Индустриальной, Красина, Кубанской набережной, Тургенева, Кожевенной, Скорняжной, Каляева, Калинина, Академика Трубилина и далее по маршруту.

№ 45 (Железнодорожный вокзал «Краснодар-1» — микрорайон «Губернский») — по улице Красноармейской (при движении автобусов в направлении к микрорайону «Губернский») и по Рашпилевской (при движении автобусов в направлении к железнодорожному вокзалу «Краснодар-1»).

№ 65 (Улица имени Яна Полуяна — улица имени Дмитрия Благоева)

На период временного ограничения движения транспортных средств по улице имени Тургенева на участке от Северной до Гагарина движение автобусов будет осуществляться по следующему пути следования:

По направлению движения от улицы имени Атарбекова к Северной автобусы проследуют по следующему пути: по Тургенева, Гагарина, Воровского, Северной, Кубанской набережной и далее пойдут по установленному маршруту.

По направлению движения от Северной к Атарбекова автобусы проследуют по Ленина, Кубанской набережной, Тургенева, Северной, Котовского, Гагарина, Тургенева и далее — по установленному маршруту.

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