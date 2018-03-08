В Краснодаре изменят схему движения у цветочного рынка на улице 40 лет Победы

С 7 апреля произойдут изменения в организации движения транспорта в районе улицы имени Героя Владислава Посадского, улицы Героев Разведчиков и улицы имени 40-летия Победы.

«С момента открытия на этой территории нового цветочного рынка дорожная ситуация здесь значительно ухудшилась. Принимаемые изменения в организации дорожного движения служат для улучшения ситуации на прилегающих к рынку улицах. В частности, принято решение изменить на отдельных перекрестках приоритетность движения автомобилей, на участках улиц также запрещена остановка и стоянка машин, организовано одностороннее движение транспорта», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

На пересечении улицы имени 40-летия Победы с улицей Героев Разведчиков в сторону Черкасской главной становится улица Героев Разведчиков.

На пересечении улицы имени 40-летия Победы и улицы Генерала Трошева главной дорогой теперь будет улица имени Генерала Трошева.

На участке улицы Героя Владислава Посадского от улицы имени Генерала Трошева до автомобильной дороги в сторону поселка Плодородного будет запрещена стоянка транспорта по обеим сторонам дороги.

Также запретят стоянку со стороны многоэтажной застройки по улице имени Генерала Трошева от 40 лет Победы до дома № 17/1 по улице Героев Разведчиков.

Будет организовано одностороннее движение: от пересечения улицы Героя Владислава Посадского и автодороги в поселок Плодородный вдоль рынка в направлении улицы Генерала Трошева, по ней и далее до пересечения с улицей имени 40-летия Победы.

Новые дорожные знаки будут установлены в ночь с 6 на 7 апреля подрядными организациями по заказу департамента транспорта и дорожного хозяйства. Обновят и дорожную разметку, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.



Графика пресс-службы администрации Краснодара.

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