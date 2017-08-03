В Краснодаре изменят схемы движения 20 маршруток

По словам мэра города Евгения Первышова, изменения будут обнародованы в ближайшее время.

Об этом он рассказал на брифинге.

«Мы, конечно, будем оптимизировать маршруты частных перевозчиков. Будут изменены порядка 20 маршрутов, 11 вообще будут удалены. Перечень в ближайшее время опубликуем, и наш руководитель департамента транспорта достаточно эффективно эту работу ведет. И я рассчитываю, что это позволит оптимизировать всю структуру наших пассажирских перевозок», — сказал Первышов.

По его словам, власти думают над тем, как обеспечить транспортом микрорайоны Гидростроителей и Московский, а также район улицы Восточно-Кругликовской.

«Необходимо уточнить по оптимизации маршрутной сети. Сегодня у нас идет накладка маршрутной сети муниципального транспорта и частного. Они перетягивают друг у друга пассажиров. Ни бизнес, ни КТТУ в этой ситуации не зарабатывают. Все несут определенные потери. Маршруты, где эффективно работают частные перевозчики, за ними останутся», — пояснил мэр.

Евгений Первышов отметил, что ведется большая работа по оптимизации маршрутной сети общественного транспорта.

«Она заняла не один день, и ведется на основе долгосрочного планирования. Мы консультируемся с экспертами Московского автодорожного института, которые участвовали в разработке дорожной инфраструктуры Москвы. Это не только решение администрации Краснодара, это объемная работа, которая будет делаться в течение всего года с оценкой пассажиропотоков, с учетом результатов опросов общественного мнения в первую очередь», — цитирует мэра пресс-служба администрации Краснодара.

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