В Краснодаре изменятся автобусные маршруты № 121А и № 90

В мае два автобуса пойдут другим путем.

С 5 мая стоит быть внимательнее пассажирам маршрута номер № 121А. Он по просьбам горожан продлен до поселка «Вишневый сад».

А с 6 мая автобус № 90 будет ходить от остановочного пункта «1 Мая» (Пашковский микрорайон) до проспекта Чекистов. Связано это с отменой маршрута № 99.

Расписание движения можно уточнить по телефонам горячей линии транспортно-навигационного центра Краснодара: (861)218-99-18, 8-903-412-01-01.

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