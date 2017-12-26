В Краснодаре Jaguar не уступил дорогу мопеду, есть пострадавший

Авария произошла 26 декабря около 12:30 на перекрестке улиц Чапаева и Октябрьской.

По предварительным данным, водитель Jaguar ехал по улице Чапаева со стороны Красной и на перекрестке с Октябрьской не уступил дорогу мопеду. Произошло столкновение.

«В результате аварии водитель мопеда получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает», — рассказал интернет-порталу«Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Вернуться на ленту

Источник