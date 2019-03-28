В Краснодаре женщина украла в магазине детские чешки и сандалии

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В Краснодаре женщина украла в магазине детские чешки и сандалии

Кража произошла в марте в одном из магазинов одежды и обуви в Фестивальном микрорайоне.

Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения в магазине. Запись опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как в торговый зал заходят мужчина и женщина. Посетительница смотрит детские сандалии, потом прячет их в карманы своего пуховика.

Затем с противоположной витрины женщина берет два пакета. Владельцы магазина сообщили, что в пакетах были детские балетные чешки. После этого мужчина и женщина выходят из торгового зала.

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Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd) 27 Мар 2019 в 8:20 PDT

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