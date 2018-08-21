В Краснодаре к 1 сентября обновят 98 наземных пешеходных переходов

К началу нового учебного года также проверят готовность компаний-перевозчиков, техническое состояние школьных автобусов и профессионализм водителей.

«Большая часть работ по обеспечению безопасности краснодарских учеников по пути в школу уже завершена. Полную готовность проконтролируем 30 августа. Требуется обеспечить готовность в полном объеме всех работ до 1 сентября», — подчеркнул замглавы Краснодара Артем Доронин на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В течение учебного года 98 краснодарских школ будут обслуживать 183 школьных автобуса. Доронин предупредил руководителей компаний-перевозчиков об ответственности за техническую исправность школьных автобусов, их укомплектованность и оснащенность. Кандидатура каждого водителя должна пройти проверку в правоохранительных органах. Также к 1 сентября перевозчики должны организовать охраняемые стоянки автобусов в ночное время.

По данным отдела пропаганды городского ОГИБДД, с начала 2018 года на территории краевого центра произошло 83 ДТП с участием детей, в результате которых 92 человека получили травмы, один ребенок погиб на пешеходном переходе. Отмечен рост аварий среди юных велосипедистов.

Чтобы уменьшить детский травматизм на дорогах краснодарские инспекторы ГИБДД с 1 сентября возобновят уроки безопасности дорожного движения для школьников и будут выступать на родительских собраниях.

На заседании комиссии прозвучало предложение рядом с учебными заведениями города не только наносить контрастную светоотражающую разметку, но и размещать указатели-подсказки для детей с изображением стрелок «посмотри налево», «посмотри направо», «сними наушники». После изучения опыта применения такой практики в других регионах, будет принято решение о целесообразности ее использования в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике к сентябрю обновят дорожную разметку у школ. Перед началом учебного года инспекторы ГИБДД проведут уроки по безопасности дорожного движения.

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