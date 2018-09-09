В Краснодаре к 18:00 явка на выборах превысила 26,5%

По данным на 18:00 в ходе дополнительных выборов депутата городской думы Краснодара шестого созыва проголосовали более 6,3 тыс. горожан.

Работают девять избирательных участков, они будут открыты до 20:00.

Как рассказал председатель избирательной комиссии Краснодара Олег Смирнов, всего на территории избирательного округа № 17 зарегистрированы более 23 тыс. избирателей. Из них уже проголосовали около 26,55%.

Смирнов добавил, что участки открылись в 08:00 и работают в штатном режиме. В течение дня от наблюдателей замечаний или нареканий, связанных с организацией голосования, не поступало, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

По данным крайизбиркома, в целом по региону явка избирателей на 18:00 составила 46,6%.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на единый день голосования 9 сентября в Краснодарском крае назначено 64 муниципальные избирательные кампании. С 8:00 в крае открыты 523 избирательных участка, на которых работает 1 тыс. 599 наблюдателей.

Жители Кубани из 30 муниципальных образований края выбирают депутатов местных советов и глав поселений. На вакантные мандаты 45 глав и 188 депутатов претендует 639 кандидатов.

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