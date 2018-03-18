В Краснодаре к 18:00 явка на выборах президента России превысила 52%

По данным на 18:00 18 марта, проголосовали около 400 тыс. горожан — более 52% от общего количества избирателей Краснодара. Участки будут работать до 20:00.

«По сравнению с выборными кампаниями последних лет, это самая высокая явка избирателей. На выборах депутатов ЗСК в 2017 году этот показатель на 18:00 составлял 18,5%. Если сравнивать с федеральной избирательной кампанией по выборам депутатов Госдумы в 2016 году, то общая явка в день голосования тогда составила 38,5% избирателей. Это существенно ниже, чем сейчас, учитывая то, что у желающих отдать свой голос на нынешних выборах президента есть время до 20:00», — сказал председатель избирательной комиссии Краснодара Олег Смирнов.

Также в столице Кубани проводится опрос по определению приоритетности благоустройства общественных территорий — скверов, парков, бульваров — в текущем году. На основе выбора горожан будет определено, какие из 14-ти зеленых зон будут включены в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Рейтинговое голосование проходит в 242 оборудованных пунктах.

Всего в Единый день голосования в краевой столице открылись 317 избирательных участков, на которых проходит голосование по выборам президента страны. Оно началось в 8:00 и продлится до 20:00.

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