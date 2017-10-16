В Краснодаре к 20 октября закончат ремонт на 46 улицах

16 октября в 20:59

Работы почти завершили на 41 участке дорог краевой столицы.

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» Краснодар получил в этом году средства на ремонт 47 участков городских магистралей. По 46 из них работы должны быть завершены до конца октября. Один объект — Садовый путепровод — будет завершен в августе 2018 года.

«Срок окончания ремонта — 20 октября, основной объем уже успешно выполнен, осталось нанести дорожную разметку, установить знаки, кое-где доделать тротуары и установить ограждения. Важно, чтобы на завершающем этапе подрядчики не «забуксовали», а вовремя и с надлежащим качеством выполнили все обязательства», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов на аппаратном совещании.

Ремонтные работы полностью закончены на 20 улицах, на стадии завершения — на 21 улице. Однако на пяти объектах есть отставание. Мэр поручил контролировать ход работ на этих участках круглосуточно, чтобы подрядчики сдали объекты в срок, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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