В Краснодаре к акции «Бессмертный полк» присоединятся юнармейские отряды

«Бессмертный полк» 9 мая пройдет по улице Красной до Северной к Вечному огню на площади Памяти Героев.

Сбор участников состоится с 12:00 в районе сквера имени Жукова, начало шествия запланировано на 13:00. Завершится шествие возложением венков и цветов к Вечному огню.

Впереди колонны пронесут штандарты фронтов, участвовавших в битве за Берлин. Впервые в этом году к акции присоединятся юнармейские отряды. Помогать участникам шествия будут около 300 волонтеров.

В 16:00 6 мая на Театральной площади стартует автопробег с символикой «Бессмертного полка», в рамках которого его участники — представители регионального отделения движения и турбодрома «Белая стрела» будут раздавать Георгиевские ленты.

От Театральной площади участники автопробега проследуют по улице Красной, Шоссе Нефтяников, улице имени Дзержинского с остановкой у ТРЦ «Красная площадь». После — по улице Российской, Восточно-Кругликовской, Северной и Уральской. Завершится автопробег у ТРЦ «СБС Мегамолл».

В 2017 году в Краснодарском крае «Бессмертный полк» объединил 520 тыс. человек.

Ко Дню Победы в краевой столице запланирован цикл праздничных мероприятий. Утром 9 мая пройдет возложение венков и цветов к Вечному огню на площади Памяти Героев. На главной площади города состоится торжественное прохождение войск краснодарского гарнизона, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Подробную афишу праздничных городских мероприятий можно посмотреть здесь.

Все новости по теме:

День Победы

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник