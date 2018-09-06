В Краснодаре к концу года завершат строительство аллеи в Юбилейном микрорайоне

Губернатор Вениамин Кондратьев в рамках рабочего объезда оценил благоустройство зеленых зон краевой столицы.

Глава региона в сопровождении своих заместителей и мэра Краснодара Евгения Первышова посетил Вишняковский сквер, бульвар Николаевский и аллею 80-летия образования края.

В результате проведенного голосования кубанцев бульвар Николаевский в микрорайоне Гидростроителей вошел в число общественных территорий, где будет выполнено благоустройство.

«Сделать для жителей микрорайона комфортный, зеленый бульвар в шаговой доступности­ — вот сегодняшняя задача. Людям необходима такая зона отдыха», — подчеркнул губернатор.

По словам Евгения Первышова, предпроектные работы по благоустройству бульвара уже провели. Планируется, что проект реализуют в 2019-2022 годах.

Губернатор оценил ход строительства аллеи к 80-летию образования Краснодарского края, которая расположена в Юбилейном микрорайоне. По инициативе Вениамина Кондратьева там была предотвращена жилищная застройка, земельные участки вернули в муниципальную собственность.

Губернатор отметил, что впервые за всю историю города для создания аллеи отведена такая большая территория — более 4 га.

Уже проработали и утвердили проектно-сметную документацию, выполнили процедуру определения подрядчиков, начали строительно-монтажные работы. Планируется установить детскую и спортивные площадки, скейт-парк, озеленить территории, оборудовать автомобильную парковку. На эти цели выделили более 160 млн рублей из бюджетов всех уровней в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как доложил Евгений Первышов, все работы по благоустройству первой очереди аллеи завершат в декабре этого года.

После ожидается строительство второй очереди проекта. Всего планируется благоустроить около 13 га. Длина объединенной аллеи составит 1,1 км.

Губернатор также оценил сквер, расположенный на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой. По поручению Вениамина Кондратьева, заброшенный Вишняковский сквер восстановили. На площади около 1,6 га демонтировали старый асфальт и бордюры, сформировали аллеи, газоны, клумбы, вымостили тротуарной плиткой аллеи, сделали новое ограждение и уличное освещение, а также обновили стелу с названием сквера на входе. В ближайшее время планируется благоустроить соседний участок площадью 0,75 га, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», благоустроить территорию у реки на Рождественской набережной десять лет мешала так и не начавшаяся стройка. Администрация города в 2007 году сдала в аренду 68 тыс. кв. м. В марте 2018-го территорию вернули Краснодару.

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