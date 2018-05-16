В Краснодаре к концу мая завершат ремонт 13 участков улиц

В Краснодаре идет ремонт на 48 объектах из 63, включенных в план дорожного обновления текущего года.

«На ряде объектов работы подходят к завершению, в мае планируем завершить дорожный ремонт на 13 улицах, уже выполнен достаточно большой объем работ. Темпы набраны хорошие, идем с опережением графика, не скажется на качестве производимых работ, которые находятся под постоянным контролем наших специалистов», — сказал заместитель главы Краснодара Артем Доронин.

Он добавил, что в настоящее время ремонт дорог идет в разных частях города и пригородных населенных пунктах восьмью подрядными организациями. Среди 48 участков — улица Гимназическая от Коммунаров до Леваневского, улица Индустриальная от Захарова до Красина, улица Бабушкина от Красной до Трубилина, улица Комсомольская от Тюляева до Кирова, улица Гаврилова от Красных Партизан до Красной, улица Автолюбителей от Мачуги до Невкипелого.

В мае специалисты планируют завершить работы на 13 улицах — это улица Малолагерная на участке от улицы Ленина до Октябрьской в станице Старокорсунской, улица Трамвайная от Мачуги до Ставропольской ( по четной стороне), улица Железнодорожная от Базовской Дамбы до Переходной, 1-й и 2-й проезды Стасова от улицы Новой до Бургасской, а также несколько улиц в поселке Индустриальном и другие участки.

Продолжается ремонт Привокзальной площади, который стартовал 26 апреля. Дорожные работы здесь будут выполнены в три этапа. Сейчас полностью закрыта для движения половина площади, на ней ликвидированы просадки основания «дорожной одежды» и ведутся работы по устройству асфальтобетонных слоев.

Продолжатся также работы по изменению кольцевой развязки по улице Офицерской и Ростовскому шоссе (на Зиповском кольце) на Т-образный перекресток. Проект модернизации этого транспортного узла был разработан по поручению главы Краснодара Евгения Первышова.

На всех участках дорог, где ведется ремонт, выставлены временные ограничительные знаки и знаки направлений объезда. Автомобилистам рекомендуют руководствоваться ими для безопасности дорожного движения.

Всего в план на 2018 года в рамках реализации в Краснодаре федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ включены 63 участка улично-дорожной сети общей протяженностью более 70 км, в том числе — два путепровода на улицах Тихорецкой и Офицерской в районе Зиповского кольца, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в начале мая начали ремонт на 45 участках дорог.

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