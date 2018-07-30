В Краснодаре к новой школе на улице Героя Яцкова построят дорожки

Тротуар со стороны поселков Краснодарского и Плодородного-2 к новой школе на 1 тыс. 550 мест за свой счет обустроит застройщик.

Бетонную дорожку протяженностью около 1 км проложат к школе от конечной остановки общественного транспорта через весь поселок Краснодарский. Дорожки также делают со стороны коттеджных поселков.

Между микрорайоном «Губернским» и поселком Плодородным-2 построят еще один тротуар длиной около 240–250 м. Его проложат от улицы имени Героя Яцкова к Елисейской. Схему маршрута согласовали с городским департаментом транспорта и дорожного хозяйства. Работы уже начали.

Также предусмотрели подход к новой школе со стороны жилого района Калинино-1 в районе улиц Уссурийской и Семигорской. На участке провели расчистку лесополосы, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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