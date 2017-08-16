В Краснодаре к пятилетию «Типографии» представят выставку «Организм»

16 августа в 20:48

Экспозиция будет работать в культурном центре с 24 августа по 6 сентября.

«Темой юбилейной выставки стало живое тело пространства. Оно поддерживает свое существование, используя и преобразовывая среду вокруг. У него есть мышцы для движения, мозг для свободного мышления без принуждения, нервы и органы чувств для непосредственного восприятия. Каждый из объектов на выставке имеет свое очертание — контур времени. Художники — это складки, формирующие тело этого пространства — поле для созерцания, действия и развития», — говорится в сообщении организаторов.

На выставке представят художественные работы, архивные материалы и рассказы авторов, которые организовывали мероприятия в «Типографии» в течение пяти лет. Среди них — Валерий и Юлия Казас, Виктор Линский, Людмила Баронина, Денис Уранов, Александр Чурсин, Владимир Колесников, Владимир Омутов, Иван Дубяга, сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

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