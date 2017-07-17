В Краснодаре к зиме подготовили 38% жилого фонда

Предприятия города отчитались о подготовке инфраструктуры к работе в осенне-зимний период.

Информацию предоставили филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», АО «Краснодартеплосеть», ООО «ЮТЭП», филиал АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть», филиал ПАО «Кубаньэнерго» «Краснодарские электрические сети», ООО «ГУК-Краснодар».

На подготовку к зиме потратят около 1,5 млрд рублей, в том числе по теплоэнергетическому комплексу — 618 млн рублей. Все эти средства — ресурсоснабжающих предприятий.

По жилищному фонду готовность к работе — 38%, по котельным — 47%, по тепловым сетям — почти 35%, по водопроводным сетям — 57%, по газовому хозяйству — 55%.

Все объекты социальной сферы готовятся к зиме по плану, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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