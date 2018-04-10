В Краснодаре КамАЗ насмерть сбил мужчину

10 апреля в 09:58

Авария произошла 9 апреля около21:30 на 8-м километре Ростовского шоссе.

По предварительным данным, 29-летний мужчина на грузовике двигался по трассе М 4 «Дон» в сторону улицы Российской и сбил пешехода, который внезапно вышел с остановки общественного транспорта на проезжую часть. От полученных травм пострадавший скончался, рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Личность погибшего и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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