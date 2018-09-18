В Краснодаре ко Дню города разработали экскурсионный маршрут

Экскурсию «Этюды о прошлом Екатеринодара» проведут по историческому центру города.

Маршрут «От «Гранд-отеля» мадам Губкиной к дому купцов Богарсуковых» разработали в музее имени Фелицына.

Гостиницу «Гранд-отель» на углу улиц Гимназической и Бурсаковской (Красноармейской) открыли Поликарп и Екатерина Губкины в 1888 году. В здании также находились бакалейный магазин, ресторан со своим оркестром, а во дворе — консервный завод. Рядом в 1900-1901 годах построили особняк купцов Богарсуковых.

Ко Дню города в музее Фелицына впервые представят предметы из коллекции екатеринодарского быта семьи Губкиных — нарядное платье начала ХХ века, фотографии из семейного альбома, ювелирные украшения. Также посетители смогут увидеть редкие фотографии семьи екатеринодарских купцов Богарсуковых, ценные бумаги, знаки-символы торговой марки, фарфоровую посуду из магазинов Богарсуковых, изделия из тканей.

Экскурсию «Этюды о прошлом Екатеринодара» будут проводить с 18 до 23 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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