В Краснодаре комиссия оценит ущерб после пожара в доме на Прокофьева

В Краснодаре 17 февраля жильцы горевшего дома на Прокофьева смогли попасть в свои квартиры. Рабочая группа составляет протоколы осмотра.

На каждом шагу жильцов сопровождали спасатели. Дом аварийный, поэтому погорельцев пустили только в те подъезды, где находиться относительно безопасно. Когда-то белые стены и потолок покрыты толстым слоем сажи и копоти.

От цоколя до верхних этажей стоит едкий запах дыма. В квартирах вся мебель покрыта плотной пленкой пепла. Огонь по трубам и перекрытиям с шестого этажа спустился до второго. В результате пострадали десятки квартир.

«Ванной у нас нет, душевой нет, потолка нет. Все закопченное: полы и стены. Не представляю, как здесь жить, даже если это все отмывать», — сказала жительница дома по улице Прокофьева, 3 Ирина Нагорнова.

Последствия пожара сейчас устраняют сотрудники МЧС, полицейские и отряды казаков. Территория дома огорожена бело-красными лентами. Специальная комиссия оценивает масштаб ущерба. Заключение экспертизы будет готово 18 февраля, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в краевой столице 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

В горящей многоэтажке обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В Краснодаре открыли 32 пункта сбора помощи для пострадавших при пожаре в многоэтажном доме на улице Прокофьева, 3.

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