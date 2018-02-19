В Краснодаре компания ИНСИТИ возведет детсад и откроет новый бульвар

Соглашение о строительстве детского сада на 250 мест подписали на Российском инвестфоруме в Сочи. Он появится на улице Евгении Жигуленко рядом с новым ЖК.

Открыть его планируют уже весной следующего года. Детский сад в этом районе ждут уже давно. Плотность заселения большая, а социально важных объектов недостаточно. Решить эту проблему взялся застройщик. Игровые комнаты, актовый и спортивные залы разместятся в двухэтажном здании на площади в 4 тыс. кв. м. Вокруг сада построят яркие и удобные прогулочные площадки.

В планах руководства строительной компании — еще и проектирование общеобразовательной школы на улице Кирилла Россинского. Сейчас идет подготовка всех необходимых документов.

«Мы уже давно пришли к тому, что строительство социальных объектов — это довольно важный нюанс. Это действительно отражается и на покупательской способности, и на пожеланиях покупателей. Поэтому с удовольствием делаем такие проекты, в которые вкладывается не просто бизнес, а еще и частичка души», — сказал директор строительной компании ИНСИТИ Андрей Шадрин.

Еще одно соглашение, которое застройщик заключил с руководством краевого центра, предусматривает появление нового бульвара. Молодые деревья и аккуратные газоны, пешеходные и велодорожки, места для отдыха и детские площадки — все это организуют на улице Кирилла Россинского. Бульвар станет частью зеленой зоны, которую застройщик создает рядом со своим жилым комплексом. Протяженность нового бульвара — 800 м.

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