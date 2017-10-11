В Краснодаре компания VIRBACauto представила шины особой конструкции

Компания VIRBACauto, которая уже более десяти лет является официальным дилером немецкого концерна Continental, подготовила для автомобилистов специальные акции.

О них рассказал автомобильный журналист и блогер Алан Енилеев. Тот, кто приобретет шины всемирно известного бренда, получит расширенную гарантию и бесплатный монтаж и шанс получить абонемент на двоих на футбольные матчи любимой команды. Новые модели зимней резины позволят даже в снег и гололед уверенно чувствовать себя на дороге.

«Кстати, о зимних шинах: сейчас, приобретая IceContact 2, вы получаете расширенную гарантию на выпадение шипов. Шип в этой шине не то что вклеен, он впаян, что делает его единым целым вместе с резиной. Гарантия на шипы распространяется на 3 тыс. км либо два месяца с момента приобретения. Это единственная шина с гарантией на шипы», — рассказал ведущий специалист интернет-магазина VIRBACauto Алексей Римшев.

Узнать подробную информацию о предложениях к зимнему сезону можно на официальном сайте компании.

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