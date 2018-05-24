В Краснодаре котлован на улице Советской зароют к утру 25 мая

На участке улицы Советской от Октябрьской до Кубанской Набережной несколько дней назад вырыли котлован для того, чтобы заменить часть коллектора. Вечером 23 мая одна из его стенок обвалилась.

Мэр Евгений Первышов провел на месте ЧП оперативное совещание, на котором генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко пообещал оперативно завершить ремонтные работы.

«Ситуация достаточно серьезная. Вижу, что работы организованы оперативно. Очень важно, что участок огорожен, выставлены предупреждающие дорожные знаки. Для оперативного решения вопросов на месте в постоянном режиме будут находиться специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК города. Также необходимо провести обследование коллектора на этом участке улицы Советской, чтобы исключить просадки грунта в дальнейшем», — подчеркнул Евгений Первышов.

Сейчас на месте обвала грунта работают две единицы техники и восемь специалистов.

«Рассчитываю, что к 9:00 25 мая работы будут завершены, котлован будет засыпан песком и гравийно-песчаной смесью, уложен завершающий слой щебня. Движение по Советской будет полностью восстановлено», — цитирует Дмитрия Павлюченко пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 23 мая на участке улицы Советской временно перекрыли движение автомобилей из-за обвала грунта.

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